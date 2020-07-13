Гендиректор «Динамо» М: контракт с Кокаревым может быть переписан на двусторонние условия

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал возвращение двукратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Кокарева в систему столичного клуба.

«Рады сообщить о возвращении в систему клуба Дениса Кокарева. Контракт с игроком рассчитан на один год и подразумевает игру в команде Высшей хоккейной лиги. Не буду исключать того, что в течение сезона мы перепишем соглашение с игроком на двусторонние условия. В нашем фарм-клубе собрано достаточно молодых игроков, и колоссальный опыт Дениса Кокарева поможет им выйти на новый уровень», ─ приводит слова Кровопускова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Кокарев защищал цвета столичного «Спартака». В составе красно-белых форвард в общей сложности провёл 51 матч в сезоне, забросив три шайбы и сделав семь голевых передач. Всего в КХЛ Денис провёл 735 матчей и набрал 329 (118+211) очков при показателе полезности «+80».