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Герин: с нетерпением ждём Капризова в составе «Миннесоты» в начале следующего сезона

Герин: с нетерпением ждём Капризова в составе «Миннесоты» в начале следующего сезона
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Очень рады официально подписать контракт и приветствовать Кирилла в нашей организации. Он превосходил все ожидания с тех пор, как был задрафтован в 2015 году. Кирилл — умный и динамичный форвард, лучший снайпер КХЛ в двух последних сезонах. С нетерпением ждём его в составе в начале следующего сезона», ─ приводит слова Герина пресс-служба клуба.

23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. В лиге россиянин в 340 матчах забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
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