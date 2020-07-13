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«Сент-Луис» вывел Владимира Тарасенко из списка травмированных

«Сент-Луис» вывел Владимира Тарасенко из списка травмированных
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» вывел российского нападающего Владимира Тарасенко из списка травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте команды из штата Миссури.

29 октября 2019 года Тарасенко перенёс операцию по исправлению вывиха левого плеча и пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. 8 февраля впервые после травмы встал на коньки.

Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

Источник: четыре игрока «Сент-Луиса» и один тренер команды заразились коронавирусом
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