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Евгений Бирюков: для меня «Салават» — это новый вызов, ведь я впервые сменил команду

Евгений Бирюков: для меня «Салават» — это новый вызов, ведь я впервые сменил команду
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков прокомментировал выход уфимской команды из отпуска.

«Всё в штатном режиме, прошли медкомиссию. Ждём командного собрания, где получим слова напутствия, и с хорошим настроением будем готовиться к новому сезону. У многих ребят дома есть тренажёры, какие-то специальные приспособления. Все профессионалы и знают, как нужно готовиться, поэтому, думаю, вопросов ни у кого не было. Единственное, возникла проблема со льдом, не было мест, где покататься. В общем, все ребята сейчас в форме.

В «Салавате Юлаеве» отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб. Кого-то из ребят уже знал лично, кого-то заочно, поэтому приняли в команде хорошо. У меня отличный настрой, для меня это новая ступень, новый вызов, ведь я впервые сменил команду. С настроением и обстановкой всё хорошо. Думаю, всё будет нормально», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

Евгений Бирюков: после подписания контракта с «Салаватом» было немного не по себе
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