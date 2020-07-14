Гудачек: надеюсь, болельщики смогут приходить на трибуны ─ этого хотят все игроки

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Почему с братом решил добираться на машине? А как ещё? Регулярным рейсом самолёта сейчас нельзя добраться из Европы в Москву. Была возможность поехать на машине, и мы ею воспользовались. Ехали примерно 24 часа. Во время поездки мы с братом каждые три часа поочередно были за рулём. Останавливались в Риге, чтобы немного поспать.

Сильно ли устали в дороге? Нет. Я, честно сказать, думал, что будет хуже. На дорогах немного машин, потому что сейчас всё закрыто. Это было хорошее путешествие. Как пересекли границу? Без проблем. Все пограничники хотели клюшки, потому что у них, как выяснилось, есть маленькие дети, которые играют в хоккей. Я отдал кепку, шапку и хоккейные карточки.

Тренировки в Словакии? На льду был четыре или пять раз, и в это время пробовал новую форму. Я постоянно ходил в зал, чтобы поддерживать свои физические кондиции. По приезде в «Спартак» уже сделал все тесты по физике — результаты такие же прекрасные, как и в прошлом году. Думаю, что предсезонка будет хорошая.

Новые идеи для «Гуда-шоу»? Все знают, какая сейчас ситуация. Я надеюсь, что всё будет нормально. Надеюсь, что сезон начнётся 2 сентября, мы все этого желаем. Хотелось бы верить, что болельщики смогут приходить на трибуны — этого хочу не только я, но и все игроки. Идеи-то для новых шоу есть», ─ приводит слова Гудачека пресс-служба клуба.