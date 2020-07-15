Иван Барбашёв: даже не думал об отказе от участия в плей-офф из-за рождения ребёнка

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв заявил, что не собирается отказываться от участия в плей-офф НХЛ, несмотря на то, что в августе он станет отцом.
«Мы даже не думали об отказе от участия в плей-офф из-за рождения ребёнка. На самом деле, всё действительно просто. Мне ещё лишь 24 года и у меня впереди ещё вся карьера. После победы в прошлом году я хочу выигрывать снова и снова. Это чувство застряло во мне на долгое время, и после победы ты становишься ещё более голодным.
Я ещё не знаю, каким будет мой план, когда это произойдет, но, полагаю, я вернусь на некоторое время в Сент-Луис. Я понимаю, что моей жене очень не хочется, чтобы я отсутствовал, когда родится ребенок, но я пообещал ей, что вернусь», — приводит слова Барбашева пресс-служба «Блюз».
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Барбашёв принял участие в 69 играх за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа.
Напомним, что «Сент-Луис Блюз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.
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