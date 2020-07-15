Агент Науменкова и Шалунова сообщил, что хоккеисты хотят остаться в ЦСКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника Михаила Науменкова и нападающего Максима Шалунова, сообщил, что его клиенты хотят остаться в ЦСКА.
«По Науменкову и Шалунову, если всё пойдёт нормально и удастся договориться с ЦСКА, то мы примем решение продолжить играть в ЦСКА. Так как с сезоном в НХЛ пока непонятно. Начнут ли они в декабре-январе, пока тоже не ясно. Приоритет — ЦСКА», — цитирует Бабаева ТАСС.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 27-летний Шалунов набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности "+17" и 26 минутах штрафа. В четырёх встречах Кубка Гагарина форвард заработал 2 (1+1) очка.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 27-летний Науменков провёл 45 матчей, записав в актив пять результативных передач при показателе полезности "+4" и 45 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина Науменков отыграл два матча.
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