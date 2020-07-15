20-летний нападающий Михаил Шалагин заключил двусторонний контракт со «Спартаком»

Российский нападающий Михаил Шалагин вернулся в «Спартак», заключив двусторонний контракт на один сезон, сообщается в официальном телеграм-канале московского клуба.

Российский форвард включён в состав «Химика» на предсезонные сборы. Воскресенский клуб является фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ.



В прошлом году 20-летний форвард подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако не смог пробиться даже в АХЛ и провёл сезон в лиге Восточного побережья (ECHL), набрав в 41 матче регулярного чемпионата 10 (7+3) очков при показателе полезности "-21" и восьми минутах штрафного времени.



«Молнии» задрафтовали российского нападающего в 2019 году в седьмом раунде драфта под общим 159-м номером. «Спартак» сохранил спортивные права на хоккеиста в КХЛ после его отъезда в Северную Америку.