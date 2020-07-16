Капризов: думал, что процесс перехода в «Миннесоту» сложится более гладко

Нападающий Кирилл Капризов поделился ожиданиями от прибытия в лагерь «Миннесоты Уайлд».



«Когда сезон в КХЛ был окончен, я думал, что процесс перехода сложится более гладко. Знаю, что все меня ждут, да я и сам с большим нетерпением жду возможности надеть свитер „Уайлд“. Надеюсь, что это произойдёт где-то на следующей неделе. Я и правда очень хочу присоединиться к команде.



Думаю, что поездка будет полезной и для команды, и для меня: у меня будет шанс узнать партнеров, а поскольку я не смогу играть, то у меня будет больше времени на знакомство с лигой, городом и людьми. Для меня всё будет в новинку, я там никогда не был, так что с нетерпением этого жду», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.