Капризов: думал, что процесс перехода в «Миннесоту» сложится более гладко
Нападающий Кирилл Капризов поделился ожиданиями от прибытия в лагерь «Миннесоты Уайлд».
«Когда сезон в КХЛ был окончен, я думал, что процесс перехода сложится более гладко. Знаю, что все меня ждут, да я и сам с большим нетерпением жду возможности надеть свитер „Уайлд“. Надеюсь, что это произойдёт где-то на следующей неделе. Я и правда очень хочу присоединиться к команде.
Думаю, что поездка будет полезной и для команды, и для меня: у меня будет шанс узнать партнеров, а поскольку я не смогу играть, то у меня будет больше времени на знакомство с лигой, городом и людьми. Для меня всё будет в новинку, я там никогда не был, так что с нетерпением этого жду», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
- 16 июля 2020
-
00:44
-
00:18
- 15 июля 2020
-
23:53
-
23:24
-
22:56
-
22:23
-
22:02
-
21:28
-
21:00
-
20:54
-
20:15
-
20:08
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:27
-
17:48
-
17:26
-
17:18
-
17:00
-
16:51
-
16:32
-
16:05
-
15:47
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:38
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:16
Партнерский контент