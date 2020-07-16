Гендиректор «Динамо» Мн: уверен, Шарангович усилит команду и станет важным игроком для нас

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал переход нападающего Егора Шаранговича в белорусский клуб на правах аренды.
«Мы много времени уделяем развитию молодёжи. В это трансферное окно клуб внимательно следил за развитием ситуации в Северной Америке, где у молодых белорусов ожидается длительный простой. К сожалению, новый сезон в Северной Америке начнётся очень поздно, из-за чего ребята могут сидеть без игровой практики несколько месяцев подряд.
Мы проделали огромную работу, чтобы Егор не пропустил половину сезона и лучше подготовился к домашнему чемпионату мира. Знаю, Егор искренне любит «Динамо», и уверен, что он усилит команду и станет важным игроком для нас. Естественно, как только у Егора появится шанс уехать в Северную Америку, чтобы играть там, мы тут же его отпустим, поскольку в первую очередь мы заинтересованы в развитии этого игрока», ─ приводит слова Баскова пресс-служба клуба.
- 16 июля 2020
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