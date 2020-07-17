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Рафиков: «Локомотив» сделает всё, чтобы привезти Кубок Гагарина в Ярославль

Рафиков: «Локомотив» сделает всё, чтобы привезти Кубок Гагарина в Ярославль
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Каждый сезон «Локомотив» ставит перед собой самые высокие задачи, этот год, конечно же, не исключение. Согласен, что сезон обещает быть интересным в плане конкурентоспособности команд. Благодаря введению потолка зарплат в КХЛ состав клубов действительно подравнялся. Но всё равно при данном раскладе каждый хочет выиграть Кубок Гагарина не меньше нас. Могу сказать, что мы со своей стороны сделаем всё, чтобы привезти трофей в Ярославль.

На данный момент все мои мысли связаны с тем, чтобы максимально хорошо проявить себя в этом сезоне. Ведь у меня ещё год контракта с «Локомотивом». Будет большая конкуренция в этом году за попадание в состав, так как клуб приобрёл много хороших защитников. Я считаю, что пока преждевременно рассуждать по поводу моего отъезда в НХЛ. Мне ещё есть, что доказать здесь — в КХЛ», ─ приводит слова Рафикова «Команда России».

Опубликован план предсезонной подготовки «Локомотива». Все сборы пройдут в Ярославле
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