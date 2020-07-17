У Капризова и Сорокина возникли проблемы с получением американских виз

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин испытывают проблемы с получением американских виз. Об этом в своём «твиттере» сообщает корреспондент The Athletic Артур Стэйпл.



«У Сорокина проблемы с получением визы. Время идёт и у игрока появятся серьёзные проблемы с тем, что по прибытии ему нужно ещё и 14-дневный карантин пройти. Уже 9 августа „Айлендерс“ отправляются в Торонто.



Интересно, связаны ли проблемы с тем, что оба хоккеиста не смогут играть в официальных матчах? Несколько игроков НХЛ из Европы, чьи визы истекли 30 июня, получили новые документы без проблем», — пишет журналист.



Напомним, Сорокин и Капризов подписали контракты новичков с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесотой Уайлд» соответственно.



Напомним и Сорокин, и Капризов официально являются игроки заокеанских клубов, при этом лига ввела ограничение на участие игроков, совершивших переезд в НХЛ этим летом. Причиной этому является пауза в сезоне и, как следствие, смещение плей-офф на три месяца. Исходя из старого расписания, сезон уже должен был закончиться, однако на деле плей-офф возобновится лишь в ближайшем будущем.