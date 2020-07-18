Андрей Василевский: «Везина» — награда, ради которой нужно работать, проливая пот и кровь

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что для него значит третья подряд номинация на звание лучшего вратаря лиги – «Везина Трофи».
«Поздравляю Туукку и Коннора с тем, что их тоже выдвинули на «Везина Трофи». Из года в год вас отличает высокое мастерство и рабочая этика. Приятно наблюдать за вашей работой, ребята.
Если говорить о «Везина Трофи», это будет та же награда, как и раньше. Ни заниженная, ни завышенная. Я понимаю, что мы сейчас живем в тяжёлое время с этим вирусом. Тем не менее, шайба круглая, лёд такой же скользкий. Этот приз нисколько не понизился в цене для того, кто из нас его возьмёт. Не скажу, что эта номинация на «Везину» для меня какая-то особенная. Это та же награда, ради которой нужно много работать, проливая пот и кровь», — цитирует Василевского русскоязычная версия сайта НХЛ.
Напомним, что в этом году на «Везину» помимо Василевского номинированы Туукка Раск из «Бостона» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
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