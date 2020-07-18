Вайсфельд: контракт на год — это страховка не только для «Айлендерс», но и для Сорокина

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание голкипером Ильёй Сорокиным контракта с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Все понимают, он очень талантливый молодой вратарь. Один из лучших в своём поколении, а может быть, и лучший из тех, кто играет в России. Но при переходе из одной лиги в другую всегда есть риск. Никто не знает, как за океаном сложится его карьера.
Несмотря на большой интерес к Илье со стороны «Айлендерс», контракт на один год — своеобразная страховка. Причём не только для клуба, но и для игрока. Если вдруг у Сорокина в НХЛ что-то не заладится, он сможет вернуться в Россию. А если, наоборот, здорово себя покажет, то подпишет уже новый, длительный контракт на гораздо большую сумму, чем сейчас», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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