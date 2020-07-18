Оши, Самсонов и Алексеев пропустят тренировку «Вашингтона»

Вратарь Илья Самсонов, защитник Александр Алексеев и нападающий Ти Джей Оши пропустят тренировку «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Том Гулитти со ссылкой на пресс-службу клуба.



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».