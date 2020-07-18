Кузнецов: надеюсь, в Торонто будет нормальная еда. В плей-офф это важно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от переезда в Торонто, где команда будет проводить плей-офф.
«Обычно выбираю PlayStation. Слишком много времени прошло без хоккея. Мы были готовы ко всему. Поэтому видеоигры оказались весьма уместны. И я с собой в Торонто обязательно возьму PlayStation. Но еду туда, чтобы играть в настоящий хоккей.
Надеюсь, там будет вполне нормальная еда. Жду такую же атмосферу, как у нас обычно бывает на выезде, когда живём как одна семья. Надеюсь, атмосфера будет домашней. Но главное внимание нужно обратить на еду. В этом может быть самое большое изменение по сравнению с тем, когда во время плей-офф живешь дома. Во время плей-офф очень важно, что ты ешь. Верю, что нам обеспечат правильное питание. А во время паузы в чемпионате у меня была и правильная, и неправильная еда», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.
- 18 июля 2020
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