Бучневич не сумел завершить тренировку «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич досрочно завершил тренировку, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс. Согласно новым правилам лиги в клубе отказались комментировать ситуацию с россиянином.
В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Нью-Йорк Рейнджерс» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 19 июля 2020
-
00:02
- 18 июля 2020
-
23:37
-
23:06
-
22:40
-
22:11
-
22:00
-
21:23
-
21:03
-
20:32
-
20:05
-
19:32
-
19:09
-
18:41
-
18:20
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:20
-
16:56
-
16:45
-
16:38
-
15:56
-
15:44
-
15:01
-
14:56
-
14:42
-
13:59
-
13:51
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
12:01
-
11:46
-
11:26
-
10:55