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Бучневич не сумел завершить тренировку «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бучневич не сумел завершить тренировку «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич досрочно завершил тренировку, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс. Согласно новым правилам лиги в клубе отказались комментировать ситуацию с россиянином.

В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Нью-Йорк Рейнджерс» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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