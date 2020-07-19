Кузнецов: конечно, месяцы без льда сказываются. Надеюсь, всё будет нормально

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от тренировок после паузы из-за коронавируса.



«Это отличное чувство, хотя мы пока не на пике формы. Надеюсь, нам помогут эти несколько выставочных матчей. Самое главное, что мы вернулись в хоккей после того, как четыре месяца сидели по домам. Это не может не радовать. Трудно ли набрать физическую форму? Вообще я привык к тому, что катаюсь летом. Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, месяцы безо льда сказываются. Но надеюсь, что всё будет нормально.



Верю, что все из нас были и остаются профессионалами. Я верю в наш коллектив. Все ребята хорошо работали даже в домашнем тренажерном зале. Они будут готовы к плей-офф. Все понимают, что мы подходим к очень важному моменту. Думаю, что мы все сможем набрать хорошую форму», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.