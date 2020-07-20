Часть матчей в следующем сезоне «Йокерит» может провести в Санкт-Петербурге

Финский «Йокерит» в ближайшее время должен согласовать с Континентальной хоккейной лигой даты и места проведения матчей. Из-за коронавирусных ограничений «джокеры» часть матчей в следующем сезоне могут провести на арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Я не буду спекулировать на этой теме. Все варианты тщательно изучаются. Я пока не знаю, каким будет окончательное решение — слишком много открытых вопросов. Конечно, наша главная цель — играть в Хельсинки. Но время уходит, и проблема с пересечением границы сохраняется», ─ приводит слова президента клуба Яри Курри YLE.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата финский клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «джокеры» со счётом 4-2 обыграли «Локомотив».