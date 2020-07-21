Сергиенко: единственное, что я мог сделать, чтобы играть в хоккей, — поменять гражданство

Защитник Юрий Сергиенко, недавно выставленный «Трактором» на драфт отказов, рассказал, что не переживает из-за трудностей.



«Кайфую от того, что происходит в моей жизни. Особенно когда общаюсь с хоккеистами, которые сейчас играют в хороших командах и диву даются, как это я так спокойно отношусь ко всем ситуациям и обменам, которые со мной происходят. Я не бросил работать над собой, потому что моя семья меня очень поддерживает, моя вера мне очень помогает. Трудности ведь пройдут, а потом будет шанс, который нужно быть готовым использовать.



Не жалею ли, что шесть лет назад сменил гражданство Казахстана на российское? Не жалею. Не очень правильно, когда вы вот так ставите вопрос. И человек, который не знает, как всё было, делает вывод, что я просто в один день проснулся и решил стать гражданином другой страны. Вы же не говорите о том, что я играл до 18 лет в „Торпедо“. Никто мной не интересовался. Затем меня продали в ЦСКА, когда принадлежал другому клубу. Единственное, что мог сделать, чтобы продолжить играть в хоккей, — это поменять гражданство», — цитирует Сергиенко Sports.kz.

Сергиенко — о списке отказов: не хочу разводить демагогию. Есть ситуация, работаем с ней