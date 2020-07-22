Видео: как игроки «Рейнджерс» реагировали на включение Панарина в число финалистов «Харта»

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала видео в официальном «твиттере» клуба, на котором запечатлена реакция игроков команды на попадание российского нападающего Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт Трофи». С этого объявления началась тренировка команды Дэвида Куинна.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Нью-Йорк Рейнджерс» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. Команда Куинна в раунде плей-ин сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч состоится 1 августа.