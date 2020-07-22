Макар Хабаров: у Разина тяжёлая предсезонка, неохота проходить её заново
Защитник «Северстали» Макар Хабаров поделился ожиданиями от следующего сезона Континентальной хоккейной лиги и рассказал о текущей ситуации в череповецком клубе.
«Пройти тренировочный лагерь, потому что два года подряд были травмы у меня. Цель – стать лучшим защитником КХЛ по очкам, по показателю полезности.
Настроение в команде положительное, работаем, пашем. Нас изолировали, сидим по домам, погулять выйти нельзя. В команде стоят антисептики, проходим тесты. В школе пару человек заболели, но в команде пока случаев не было.
Хочется начать сезон по плану, 2 сентября, потому что предсезонка тяжёлая у Андрея Владимировича (Разина. — Прим. «Чемпионата»), неохота проходить её заново», — сказал Хабаров на пресс-конференции.
Директор «Северстали»: пришёл в клуб не деньги пилить. Готов ради него пожертвовать жизнью
- 22 июля 2020
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:31
-
14:17
-
14:15
-
13:52
-
13:27
-
13:15
-
12:46
-
12:41
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:28
-
11:08
-
10:39
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
07:22
-
06:58
-
06:16
-
00:41
- 21 июля 2020
-
23:42
-
23:01
-
22:29
-
21:50
-
21:35
-
20:49
-
19:55
-
19:40
-
19:16
Партнерский контент