Макар Хабаров: у Разина тяжёлая предсезонка, неохота проходить её заново

Защитник «Северстали» Макар Хабаров поделился ожиданиями от следующего сезона Континентальной хоккейной лиги и рассказал о текущей ситуации в череповецком клубе.

«Пройти тренировочный лагерь, потому что два года подряд были травмы у меня. Цель – стать лучшим защитником КХЛ по очкам, по показателю полезности.

Настроение в команде положительное, работаем, пашем. Нас изолировали, сидим по домам, погулять выйти нельзя. В команде стоят антисептики, проходим тесты. В школе пару человек заболели, но в команде пока случаев не было.

Хочется начать сезон по плану, 2 сентября, потому что предсезонка тяжёлая у Андрея Владимировича (Разина. — Прим. «Чемпионата»), неохота проходить её заново», — сказал Хабаров на пресс-конференции.