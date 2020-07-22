Разин — о смерти Крутия: практически сразу отказался от кроссов. Времена поменялись

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал уход из жизни форварда «Южного Урала» Павла Крутия, который скончался во время пробежки на тренировочных сборах.
«Насколько я знаю, тромб оторвался, а не из-за кросса он умер. Не знаю, что случилось на самом деле, но в 35 градусов 25 кругов бежать по стадиону… Прекрасно помню, как мы бегали. Я как стал тренером, практически сразу от кроссов отказался. Поменялись времена. Раньше после сезона нас везли в Турцию и мы бегали по асфальту по 10-12 км, или вот я поднимал большие веса, у меня две грыжи вылезло. Случилась трагедия, парень умер, как я могу к этому относиться? Тяжело», — сказал Разин на пресс-конференции.
В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.
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