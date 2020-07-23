Житник — о назначении Раффа в «Нью-Джерси»: посоветую Гусеву не дрейфить

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал назначение Линди Раффа главным тренером «Нью-Джерси Дэвилз».



«Рафф загубил карьеры многих российских хоккеистов? Я в „Баффало“ под руководством Раффа провёл девять сезонов — и это лучший этап в моей карьере. Наверное, у моих уважаемых коллег по НХЛ были с этим тренером проблемы, но у меня — ни одной. Играл по 20 с лишним минут в первой паре с Рихардом Шмехликом в большинстве, равных составах и меньшинстве, чувствовал максимальную поддержку.



Да, была пара-тройка конфликтных ситуаций. Сразу шёл к Раффу и спрашивал: мол, что, Линди, происходит, в чём проблема? Мне казалось, что тренеру нравится такой контакт, он всегда был открыт с игроками, всё говорил в глаза и абсолютно искренне. Не секрет, что в НХЛ много тренеров, которые на льду говорят одно, а в офисе — совсем другое. Это — не про Раффа, за что его уважаю.



Что посоветую Никите Гусеву? Извините за выражение, не дрейфить — и не делать резких движений. У Раффа огромный опыт, в том числе Олимпиад, он видит игроков всех амплуа, но обычно работает прежде всего с нападающими. Уверен, что если такой талант, как Гусев, окончательно адаптируется в НХЛ, то станет лидером „Нью-Джерси“ при любом тренере», — цитирует Житника Russia-Hockey.