Житник — о назначении Раффа в «Нью-Джерси»: посоветую Гусеву не дрейфить

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал назначение Линди Раффа главным тренером «Нью-Джерси Дэвилз».
«Рафф загубил карьеры многих российских хоккеистов? Я в „Баффало“ под руководством Раффа провёл девять сезонов — и это лучший этап в моей карьере. Наверное, у моих уважаемых коллег по НХЛ были с этим тренером проблемы, но у меня — ни одной. Играл по 20 с лишним минут в первой паре с Рихардом Шмехликом в большинстве, равных составах и меньшинстве, чувствовал максимальную поддержку.
Да, была пара-тройка конфликтных ситуаций. Сразу шёл к Раффу и спрашивал: мол, что, Линди, происходит, в чём проблема? Мне казалось, что тренеру нравится такой контакт, он всегда был открыт с игроками, всё говорил в глаза и абсолютно искренне. Не секрет, что в НХЛ много тренеров, которые на льду говорят одно, а в офисе — совсем другое. Это — не про Раффа, за что его уважаю.
Что посоветую Никите Гусеву? Извините за выражение, не дрейфить — и не делать резких движений. У Раффа огромный опыт, в том числе Олимпиад, он видит игроков всех амплуа, но обычно работает прежде всего с нападающими. Уверен, что если такой талант, как Гусев, окончательно адаптируется в НХЛ, то станет лидером „Нью-Джерси“ при любом тренере», — цитирует Житника Russia-Hockey.
- 23 июля 2020
-
00:43
-
00:08
- 22 июля 2020
-
23:31
-
22:48
-
22:13
-
21:50
-
21:06
-
20:42
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:13
-
19:04
-
18:35
-
18:21
-
18:04
-
17:41
-
17:22
-
17:10
-
16:05
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:31
-
14:17
-
14:15
-
13:52
-
13:27
-
13:15
-
12:46
-
12:41
-
12:30
-
12:06
-
11:45