Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бучневич — о прогрессе: я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее

Бучневич — о прогрессе: я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил прогресс в своей игре и высказался касательно выступления в звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом.

«Перед паузой я играл хорошо, мне давали много времени в большинстве. Наше звено было успешным. Это было хорошее время. Думаю, я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее. У меня больше опыта, я более сфокусирован. Тренерский штаб доверяет мне, я знаю свою роль, лучше знаю своих товарищей по команде.

Наше звено? Мы общаемся на льду и за его пределами, у нас хорошие отношения. Мы стараемся быть трудолюбивым звеном, стараемся быть на одной волне. Крайдер довольно сильный парень, он делает много грязной работы, а я стараюсь играть просто, быть трудолюбивым. Для нас это самое главное», – цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

Куинн: Бучневич весёлый и хорошо обучаемый. «Рейнджерс» не были бы успешны без него
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020