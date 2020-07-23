Бучневич — о прогрессе: я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил прогресс в своей игре и высказался касательно выступления в звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом.
«Перед паузой я играл хорошо, мне давали много времени в большинстве. Наше звено было успешным. Это было хорошее время. Думаю, я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее. У меня больше опыта, я более сфокусирован. Тренерский штаб доверяет мне, я знаю свою роль, лучше знаю своих товарищей по команде.
Наше звено? Мы общаемся на льду и за его пределами, у нас хорошие отношения. Мы стараемся быть трудолюбивым звеном, стараемся быть на одной волне. Крайдер довольно сильный парень, он делает много грязной работы, а я стараюсь играть просто, быть трудолюбивым. Для нас это самое главное», – цитирует Бучневича пресс-служба клуба.
- 23 июля 2020
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:55
-
13:26
-
13:06
-
12:55
-
12:10
-
12:03
-
11:40
-
11:16
-
10:55
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:41
-
09:30
-
09:02
-
08:34
-
06:59
-
06:18
-
05:45
-
04:06
-
00:43
-
00:08
- 22 июля 2020
-
23:31
-
22:48
-
22:13
-
21:50
-
21:06
-
20:42
-
20:08