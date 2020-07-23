Бучневич — о прогрессе: я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил прогресс в своей игре и высказался касательно выступления в звене с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом.



«Перед паузой я играл хорошо, мне давали много времени в большинстве. Наше звено было успешным. Это было хорошее время. Думаю, я стал немного старше, лучше разбираюсь в хоккее. У меня больше опыта, я более сфокусирован. Тренерский штаб доверяет мне, я знаю свою роль, лучше знаю своих товарищей по команде.



Наше звено? Мы общаемся на льду и за его пределами, у нас хорошие отношения. Мы стараемся быть трудолюбивым звеном, стараемся быть на одной волне. Крайдер довольно сильный парень, он делает много грязной работы, а я стараюсь играть просто, быть трудолюбивым. Для нас это самое главное», – цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

Куинн: Бучневич весёлый и хорошо обучаемый. «Рейнджерс» не были бы успешны без него