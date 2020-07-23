Плющев: не понимаю, почему старт сезона КХЛ нужно откладывать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что старт начала сезона КХЛ не нужно переносить.



«КХЛ определила дату начала сезона, и этого нужно придерживаться. Иначе со стороны будут очень странным образом выглядеть сначала принятые решения КХЛ, а затем отменённые. Болельщики с огромным нетерпением ждут начала сезона. Ситуация в стране и мире — как раз наглядный тому пример, как будут работать тренеры, все в одинаковых условиях. Ведь не для кого не секрет, что многие руководители клубов любят спонсорам приводить те или иные причины, стараясь удержаться на своём месте.



Надеюсь, что сезон начнётся в указанные сроки. Знаю, что в КХЛ уже готов календарь сезона, причём даже не один вариант. Всё зависит от количества клубов. Вообще, календарь уже пора было бы обнародовать, до старта сезона меньше полутора месяцев. Я вообще не пойму, почему старт сезона нужно откладывать. Везде в Европе играют, в НХЛ уже через несколько дней начнутся игры. Кто знает, какое количество времени ещё будут отголоски коронавируса? Может, нынешняя ситуация продлится месяц, год. Что, всё это время ждать начала сезона?» — сказал Плющев «Чемпионату».

КХЛ — о дате начала сезона: повлиять может лишь резкое ухудшение ситуации с коронавирусом