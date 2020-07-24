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Рымарев: потенциал у «Югры» есть, рано или поздно она вернётся в КХЛ

Рымарев: потенциал у «Югры» есть, рано или поздно она вернётся в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Югры» Евгений Рымарев прокомментировал свой переход в клуб из Ханты-Мансийска.

«Предложение от генерального менеджера „Югры“ мне поступало ещё в прошлом сезоне. Но переход состоялся только нынешним летом, когда стал свободным агентом. Ханты-Мансийск — один из фаворитов ВХЛ. Играл против этой команды ещё в КХЛ, когда защищал цвета „Барыса“. Думаю, что кахаэловский потенциал у „Югры“ есть и сегодня, рано или поздно команда вернётся в главную лигу.

Разница между КХЛ и ВХЛ? На мой взгляд, пропасти между лигами нет, но в КХЛ у тебя меньше времени на принятие решений, также там выше скорости. Зато в ВХЛ больше доверяют молодым и выше плотность в лиге», — приводит слова нападающего Russia-Hockey.

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