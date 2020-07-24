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Защитник «Монреаля» Бретт Кулак переболел коронавирусом

Защитник «Монреаля» Бретт Кулак переболел коронавирусом
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Бретт Кулак переболел коронавирусом, сообщает канадский телеканал Sportsnet.

По информации издания, 26-летний хоккеист испытывал головные боли, нехватку энергии и проблемы с дыханием, но сейчас чувствует себя хорошо. В четверг, 23 июля, Кулак приступил к тренировочным занятиям в составе «Монреаль», пропустив почти две недели сборов.

В регулярном чемпионате Кулак провёл 56 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков при полезности « –1» и 12 минутах штрафного времени.

Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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