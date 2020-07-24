Том Уилсон и Ти Джей Оши обменялись ударами клюшкой на тренировке «Вашингтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в эти минуты проводит двусторонний матч. Игроки разделились на две команды ─ «красных» и «синих». На момент написания новости идёт первый период, счёт ─ 0:0.

Перед матчем любопытный эпизод произошёл с участием нападающих «синих» — Тома Уилсона и Ти Джея Оши. На предматчевой раскатке форварды «столичных» обменялись ударами клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальной странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».

В настоящее время сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».