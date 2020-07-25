Шелдон Киф: на данный момент Мэттьюс является самым малым из моих беспокойств

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о нападающем Остона Мэттьюса, который вылечился от коронавируса.

«Прогресс виден. Я вижу это по его форме и возможности играть дольше. Он был очень хорош. Я увидел многие вещи в его исполнении, которые хотел увидеть. На данный момент он является самым малым из моих беспокойств. С бросками у него всё было не очень хорошо, но он делал много полезного и выигрывал единоборства при помощи техники и габаритов», ─ приводит слова Кифа пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».