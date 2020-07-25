В ЦСКА не выявлены новые случаи коронавируса. Ранее заразилось семь хоккеистов

В московском хоккейном клубе ЦСКА прошло очередное тестирование на коронавирус, информирует официальный сайт «армейской» команды. Напомним, ранее заразилось семь хоккеистов.



«Хоккеисты прошли очередное тестирование на коронавирус, которое не выявило новых случаев заражения в команде. 21 июля плановое тестирование выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Все заражённые спортсмены изолированы и находятся в постоянном контакте с медицинским штабом клуба, болезнь протекает бессимптомно», — указано в заявлении клуба.



Напомним, из-за положительных тестов в план предсезонной подготовки ЦСКА были внесены изменения. Команда отказалась от проведения сбора в Нижегородской области, запланированного с 25 июля по 7 августа, и будет тренироваться в Москве. Отменено и два товарищеских матча — с нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо». В конце месяца «армейцы» планируют принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 29 августа