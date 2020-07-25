Рирден: травма Самсонова — крайне неприятная новость для «Вашингтона»

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал тот факт, что российский голкипер Илья Самсонов из-за травмы пропустит розыгрыш Кубка Стэнли.



«Это крайне неприятные новости как для «Вашингтона», так и для самого игрока. Это один из самых талантливых юных игроков клуба, нам будет его не хватать. В этом сезоне он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Дело в травме, коронавируса у Ильи нет.



Сейчас ему нужно спокойно восстанавливаться и готовиться к регулярному чемпионату», — приводит слова Рирдена официальная страница «Вашингтона» в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



«Вашингтон» на круговом этапе сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».

Источник: вратарь «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф из-за травмы