Олимпийская сборная России U20 начала тренировочный сбор в Сочи, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



В Сочи прибыли 28 человек, выступающих в российских командах. После соблюдения всех карантинных мер они присоединятся к тренерскому штабу и 10 игрокам североамериканских юниорских клубов, с 15 по 24 июля занимавшихся в лагере развития ФХР.



Тренировочные мероприятия продлятся до 3 августа. На сборе запланировано два контрольных матча с «Сочи» — 29 и 31 июля. С 4 по 8 августа олимпийская сборная U20 примет участие в турнире Sochi Hockey Open, где её соперниками станут клубы КХЛ — СКА, «Локомотив» и ХК «Сочи».



Расписание матчей олимпийской сборной России U20



4 августа:



15:00 (мск). ХК «Сочи» – Россия U20



6 августа:



17:00. СКА – Россия U20



7 августа:



15:00. Россия U20 – «Локомотив»



8 августа:



13:00. Матч за третье место

17:00. Финал