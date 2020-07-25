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Олимпийская сборная России U20 начала тренировочный сбор в Сочи

Олимпийская сборная России U20 начала тренировочный сбор в Сочи
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России U20 начала тренировочный сбор в Сочи, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

В Сочи прибыли 28 человек, выступающих в российских командах. После соблюдения всех карантинных мер они присоединятся к тренерскому штабу и 10 игрокам североамериканских юниорских клубов, с 15 по 24 июля занимавшихся в лагере развития ФХР.

Тренировочные мероприятия продлятся до 3 августа. На сборе запланировано два контрольных матча с «Сочи» — 29 и 31 июля. С 4 по 8 августа олимпийская сборная U20 примет участие в турнире Sochi Hockey Open, где её соперниками станут клубы КХЛ — СКА, «Локомотив» и ХК «Сочи».

Расписание матчей олимпийской сборной России U20

4 августа:

15:00 (мск). ХК «Сочи» – Россия U20

6 августа:

17:00. СКА – Россия U20

7 августа:

15:00. Россия U20 – «Локомотив»

8 августа:

13:00. Матч за третье место
17:00. Финал

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