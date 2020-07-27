Олег Матыцин: права России на проведение ЧМ-2023 юридически защищены

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что у России есть гарантии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

«Мы сейчас не можем строить планы. Проблема не с ВАДА, проблема будет, если CAS применит некоторые санкции. Опять же по решению ВАДА — соревнования не будут переноситься оттуда, откуда это финансово и юридически невозможно. Насколько я понимаю, и юридически, и практически права на проведение чемпионата (мира) защищены. Конечно, многое зависит от Международной федерации хоккея, насколько я знаю, её позиция очень позитивна.

Какие шансы на проведение? Я не гадалка, считаю, что нужно руководствоваться решением, когда оно будет. Когда оно будет, тогда и будем принимать шаги по защите прав по проведению международных соревнований на территории России», ─ цитирует Матыцина РИА «Новости».

Напомним, мировое первенство по хоккею трижды проходило на территории России: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007-м (Мытищи) и в 2016-м (Москва и Санкт-Петербург). Ранее стало известно, что чемпионат мира — 2023 снова примет Санкт-Петербург.