«Калгари» включил Загидулина и Елесина в окончательный состав на матчи плей-офф

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил состав на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

В него включён 31 игрок. К матчам в Торонто будут готовиться 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих, среди которых двое россиян – Артём Загидулин и Александр Елесин.

Вратари: Джон Гиллис, Давид Риттих, Кэм Тальбо, Артём Загидулин.

Защитники: Александр Елесин, Юусо Вялимяки, Майкл Стоун, Оливер Чюлингтон, Ноа Ханифин, Эрик Густафссон, Марк Джордано, Дерек Форборт, Ти Джей Броди, Расмус Андерссон.

Нападающие: Микаэль Баклунд, Сэм Беннетт, Остин Чарник, Диллон Дюбе, Байрон Фрёзе, Джонни Годро, Марк Янковски, Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Эндрю Манджапане, Шон Монахан, Алан Куин, Тобиас Ридер, Зак Риналдо, Бадди Робинсон, Дерек Райан, Мэттью Ткачук.