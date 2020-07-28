Проскуряков и Паршин подпишут однолетние контракты с «Динамо», Сергиенко в Риге не будет

Рижское «Динамо» подпишет однолетние контракты с вратарём Ильёй Проскуряковым и нападающим Денисом Паршиным, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Защитника Юрия Сергиенко в Риге не будет.
Проскуряков недавно покинул «Югру», где провёл меньше недели. Предыдущим клубом вратаря был ХК «Сочи». 33-летний Проскуряков пополнил состав «леопардов» в мае прошлого года. В сезоне-2019/2020 Илья защищал ворота «Сочи» в 18 матчах, отразив 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,36. Кроме того в двух матчах ворота Ильи остались на замке: у вратаря «сухари» в матчах с «Торпедо» 22 февраля (1:0 ОТ) и «Спартака» 29 декабря (1:0 ОТ).
33-летний Паршин начинал сезон-2019/2020 в магнитогорском «Металлурге», где заработал в 49 матчах 15 (10+5) очков при показателе полезности "-4". После расторжения контракта форвард перешёл в словацкий «Кошице», где в девяти встречах забросил три шайбы.
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