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Гол Михеева на 33-й секунде помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в товарищеской встрече

Гол Михеева на 33-й секунде помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в товарищеской встрече
Хоккей / НХЛ 0

Завершилась вторая товарищеская игра из серии контрольных встреч перед возобновлением сезона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2.

Счёт во встрече уже на 33-й секунде открыл российский форвард «Торонто» Илья Михеев, которому ассистировали Джон Таварес и Морган Райлли. Этот гол стал единственным в первом периоде.

На втором отрезке встречи на 27-й минуте Александр Керфут удвоил преимущество «Торонто», на 37-й минуте нападающий «Монреаля» Томаш Татар сократил отставание в счёте, но тот же Керфут на 40-й минуте снова восстановил прежнюю разницу.

В третьем периоде Пол Байрон снова подарил «Монреалю» надежду, забив на 49-й минуте, но на 50-й минуте Морган Райлли установил на табло окончательный счёт.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Михеев (Таварес, Райлли) – 00:33' (5x5)   0:2 Керфут (Капанен) – 26:46' (4x5)   1:2 Татар (Судзуки, Галлахер) – 36:56' (5x5)   1:3 Керфут (Райлли, Робертсон) – 39:35' (5x5)   2:3 Байрон (Шьяро, Котканиеми) – 48:07' (5x5)   2:4 Райлли (Хайман) – 49:39' (4x5)
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