Гол Михеева на 33-й секунде помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в товарищеской встрече

Завершилась вторая товарищеская игра из серии контрольных встреч перед возобновлением сезона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2.
Счёт во встрече уже на 33-й секунде открыл российский форвард «Торонто» Илья Михеев, которому ассистировали Джон Таварес и Морган Райлли. Этот гол стал единственным в первом периоде.
На втором отрезке встречи на 27-й минуте Александр Керфут удвоил преимущество «Торонто», на 37-й минуте нападающий «Монреаля» Томаш Татар сократил отставание в счёте, но тот же Керфут на 40-й минуте снова восстановил прежнюю разницу.
В третьем периоде Пол Байрон снова подарил «Монреалю» надежду, забив на 49-й минуте, но на 50-й минуте Морган Райлли установил на табло окончательный счёт.
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