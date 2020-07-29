Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Калгари» или «Виннипег»?
В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Калгари Флэймз» или «Виннипег Джетс»?». Напомним, победитель выйдет в формальный первый раунд Кубка Стэнли.
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Питтсбург» или «Монреаль»?
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