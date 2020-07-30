Дмитрий Куликов забросил шайбу в матче с «Ванкувером». Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит контрольный матч, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу номинальных хозяев.

Один из голов за «Виннипег» забил российский защитник Дмитрий Куликов. Результативными передачами отметились Патрик Лайне и Эндрю Копп.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.