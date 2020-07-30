Немчинов — о плей-офф НХЛ: на кону очень большие суммы, что важно для бизнеса лиги

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, ожидал ли он, что НХЛ пойдёт до конца в своём желании доиграть сезон даже после вспышки коронавируса в составе некоторых команд.

«Они хотели начать сезон, все спланировали и пытаются осуществить задуманное. Думаю, во многом это вызвано условиями спонсорства лиги и контрактов с телевидением и рекламодателями. Здесь на кону очень большие суммы, что важно для бизнеса НХЛ.



НХЛ разрешила хоккеистам отказаться от участия в предстоящем плей-офф? Думаю, это было требование игроков. Несколько человек отказались продолжать сезон в НХЛ. И это нормальный компромисс между лигой и участниками. В сложившейся ситуации можно понять каждого, кто не захотел играть. Хотя мы видим и обратные примеры. Например, Макс Доми, которому сказали, что не надо играть, так как у него диабет, захотел участвовать в плей-офф и приехал в тренировочный лагерь «Монреаля». Так что тут каждый действует по своему усмотрению.



Как Капризову, Сорокину и Романову начинать играть в НХЛ после полугода без официальных матчей? Думаю, они будут тренироваться. Конечно, было бы здорово, получи эти хоккеисты возможность несколько месяцев поиграть в России или Европе, пока не начнётся следующий сезон в НХЛ. Но, с другой стороны, это довольно опасно — есть риск получить травму и серьёзно отсрочить свой дебют за океаном», — приводят слова Немчинова «Известия».