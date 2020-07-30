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«Нефтехимик» объявил состав, который отправился на матчи с «Ак Барсом»

«Нефтехимик» объявил состав, который отправился на матчи с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Первые контрольные матчи «Нефтехимик» проведёт 31 июля и 1 августа в Казани. Соперником команды Вячеслава Буцаева станет «Ак Барс», информирует официальный сайт нижнекамского клуба. Сообщается, что обе встречи пройдут на «Татнефть Арене» без зрителей.

В составе «Нефтехимика» на выезд отправились 29 хоккеистов.

Фото: Официальный сайт «Нефтехимика»

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии казанскому «Ак Барсу» со счётом 0-4.

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