Квартальнов: игра «Ак Барса» не идеальна, но ребята стараются выполнять рисунок

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:1).



«Игра была похожа на вчерашнюю. Сегодня мы хорошо сработали в атаке, забили в большинстве. Ребята были более раскованными. Впереди много работы, это только начало.



Многих игроков нет в составе, проверяем молодых мальчишек. Мы хотим улучшать свою игру, улучшать большинство. Прошло не так много времени, мы только недавно собрались, а некоторые не были на льду 4,5 месяца. Мы далеко не идеальны, но тот рисунок, то, что мы хотим видеть, ребята стараются это выполнять.



Игра Галиева? Стас продолжает набирать ход. Главное – готовиться к сезону. Что касается первого-второго звена, нам важна команда, её структура, сила. Тут много моментов, что-то будет меняться, а уже ближе к сезону будем определяться. Играть будет сильнейший состав», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» в предсезонном матче обыграл «Нефтехимик». Галиев набрал 3 очка