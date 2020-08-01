Квартальнов: игра «Ак Барса» не идеальна, но ребята стараются выполнять рисунок

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:1).
«Игра была похожа на вчерашнюю. Сегодня мы хорошо сработали в атаке, забили в большинстве. Ребята были более раскованными. Впереди много работы, это только начало.
Многих игроков нет в составе, проверяем молодых мальчишек. Мы хотим улучшать свою игру, улучшать большинство. Прошло не так много времени, мы только недавно собрались, а некоторые не были на льду 4,5 месяца. Мы далеко не идеальны, но тот рисунок, то, что мы хотим видеть, ребята стараются это выполнять.
Игра Галиева? Стас продолжает набирать ход. Главное – готовиться к сезону. Что касается первого-второго звена, нам важна команда, её структура, сила. Тут много моментов, что-то будет меняться, а уже ближе к сезону будем определяться. Играть будет сильнейший состав», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 1 августа 2020
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