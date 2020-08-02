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Стэйпл: Бобровский был хорош, но «Айлендерс» добились того, что это не имело значения

Стэйпл: Бобровский был хорош, но «Айлендерс» добились того, что это не имело значения
Хоккей / НХЛ 0

Американский журналист Артур Стэйпл, являющийся обозревателем матчей «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал победу «островитян» в первом матче серии плей-ин с «Флоридой Пантерз» (2:1, 1-0).

«Бобровский был очень хорош, но «Айлендерс» добились того, что это не имело значения. Сергей Бобровский был одним из игроков «Флориды», который мог стать решающим фактором в этой серии. И он был великолепен, спас ворота как минимум трижды, включая два опасных броска Брока Нельсона в последних двух периодах. Варламов тоже здорово сыграл, но «Пантерз» не создали практически ничего опасного, не считая невнятного отрезка от «Айлендерс» во втором периоде, когда они потеряли Джонни Бойчака.

«Айлендерс» были сильнее за счёт тех же факторов, что прошлой весной позволили им всухую обыграть «Питтсбург». Они взяли не количеством голевых моментов, а качеством и своевременностью, выиграли в своём стиле против вратаря, который был на коне», — считает Стэйпл.

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