Мартинук: когда впервые увидел Свечникова в тренировочном лагере, подумал, что ему 24

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук оценил выступление российского форварда Андрея Свечникова во втором матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Когда понял, что он особенный? Думаю, я всегда это знал. Он приехал в тренировочный лагерь в прошлом году в 18 лет и выглядел так, как будто ему было 24 года. Он построен как вол. Он может кататься на коньках и бросать. На скамейке ты просто сидишь и думаешь: «Вау. Сколько тебе? 19? 20? В 20 лет оформил хет-трик в плей-офф?» ─ сказал Мартинук.

Свечников стал первым за 5 лет российским игроком, который забил три гола в одном матче плей-офф НХЛ. Последний раз это удавалось форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко, который 18 апреля 2015 года оформил хет-трик в ворота «Миннесоты Уайлд».