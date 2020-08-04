Ларионов: радостно из-за хет-трика Свечникова. Наша земля богата талантами

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов прокомментировал успехи российских игроков в НХЛ.



«Очень приятно, что наши ребята радуют нас за океаном. Радостно смотреть за обсуждением хет-трика Свечникова в НХЛ. Радует, что мы имеем потенциал и что у нас есть ребята, которые хорошо играют в Америке. Это пример для ребят, показывающий, что им есть на кого равняться. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что наша земля богата талантами. Нужно давать им возможность, чтобы они расцветали.



Безусловно, наша игра заключается не только в забитых голах. Нужно улучшать игру и в защите, и в помощи партнёрам. В этом плане мы хотим, чтобы молодые хоккеисты становились полноценными игроками, которые будут стучаться в дверь национальной команды уже следующей весной, на чемпионате мира в Беларуси и Латвии. В принципе дорога в сборную для этих пацанов открыта.



Но в первую очередь им нужно занять позиции в своих клубах, чтобы не быть там игроками, которые будут собирать шайбы. Нужно, чтобы они убедили своих тренеров, что они готовы играть полноценные роли в их командах», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

А. Свечников — единственный россиянин, оформивший хет-трик в Кубке Стэнли до 21 года