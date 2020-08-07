Владимир Тарасенко не сыграет в матче с «Вегасом»

28-летний российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не примет участия в игре кругового турнира квалификационного раунда с «Вегас Голден Найтс», утверждает журналист ESPN Алекс Феррарио в «Твиттере».
Причины отсутствия Тарасенко не сообщаются. Помимо российского форварда игру пропустит 21-летний канадский нападающий «блюзменов» Роберт Томас.
Из-за 5-месячного отсутствия в связи с полученной травмой плеча, 28-летний Тарасенко в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0». В первом матче текущего раунда квалификационного раунда с «Колорадо Эвеланш» российский игрок отыграл 14 минут и 10 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил встречу с показателем полезности «-1».
- 7 августа 2020
-
01:41
-
01:26
-
00:49
- 6 августа 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:52
-
22:24
-
22:00
-
21:30
-
21:06
-
20:47
-
20:33
-
20:06
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
19:04
-
19:00
-
18:43
-
18:21
-
18:20
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:26
-
16:19
-
16:05
-
15:56
-
15:25
-
14:50
-
14:35
-
14:07