Владимир Тарасенко не сыграет в матче с «Вегасом»

28-летний российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не примет участия в игре кругового турнира квалификационного раунда с «Вегас Голден Найтс», утверждает журналист ESPN Алекс Феррарио в «Твиттере».

Причины отсутствия Тарасенко не сообщаются. Помимо российского форварда игру пропустит 21-летний канадский нападающий «блюзменов» Роберт Томас.

Из-за 5-месячного отсутствия в связи с полученной травмой плеча, 28-летний Тарасенко в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0». В первом матче текущего раунда квалификационного раунда с «Колорадо Эвеланш» российский игрок отыграл 14 минут и 10 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил встречу с показателем полезности «-1».