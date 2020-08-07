Коваленко: КХЛ обязана открывать своих Свечниковых. Нужен позитив, а не негатив

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об освещении предстоящего сезона КХЛ в хоккейных медиа.
«На мой взгляд, нужно делать всё возможное, чтобы вокруг нашего хоккея был позитив, а не негатив. Но, подозреваю, наше хоккейное хозяйство осенью ждёт новая порция критики. Сейчас все в восторге от того, как при пустых трибунах исключительно в интересах бизнеса перезапустила свой сезон НХЛ. Мы получаем много интересной информации о непредсказуемости розыгрыша Кубка Стэнли, о его новичках и рекордах, негатива нет.
И это правильно: хоккей – интереснейший вид спорта, народу он необходим. Но не сомневаюсь, что в случае с КХЛ ситуация будет развёрнута в другую сторону. Лигу будут критиковать – за ранний старт, за пустующие на 90% трибуны, за новые заболевания среди игроков. Мне кажется, мы обязаны уходить от таких двойных стандартов.
Нашему хоккею, да и всему нашему обществу нужны положительные образы. НХЛ перезапускает сезон и за неделю зажигает новую звезду – Свечникова из «Каролины». Именно по этому пути обязаны идти и мы – стартовать и открывать своих Свечниковых, делать их героями нации. Хоккей должен стать праздником для народа не по одну, а по обе стороны океана", – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 7 августа 2020
-
13:40
-
13:11
-
12:45
-
12:13
-
12:11
-
11:45
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:35
-
08:16
-
08:00
-
07:40
-
06:43
-
04:30
-
01:41
-
01:26
-
00:49
- 6 августа 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:52
-
22:24
-
22:00
-
21:30
-
21:06
-
20:47
-
20:33
-
20:06
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:17