Коваленко: КХЛ обязана открывать своих Свечниковых. Нужен позитив, а не негатив

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об освещении предстоящего сезона КХЛ в хоккейных медиа.

«На мой взгляд, нужно делать всё возможное, чтобы вокруг нашего хоккея был позитив, а не негатив. Но, подозреваю, наше хоккейное хозяйство осенью ждёт новая порция критики. Сейчас все в восторге от того, как при пустых трибунах исключительно в интересах бизнеса перезапустила свой сезон НХЛ. Мы получаем много интересной информации о непредсказуемости розыгрыша Кубка Стэнли, о его новичках и рекордах, негатива нет.

И это правильно: хоккей – интереснейший вид спорта, народу он необходим. Но не сомневаюсь, что в случае с КХЛ ситуация будет развёрнута в другую сторону. Лигу будут критиковать – за ранний старт, за пустующие на 90% трибуны, за новые заболевания среди игроков. Мне кажется, мы обязаны уходить от таких двойных стандартов.

Нашему хоккею, да и всему нашему обществу нужны положительные образы. НХЛ перезапускает сезон и за неделю зажигает новую звезду – Свечникова из «Каролины». Именно по этому пути обязаны идти и мы – стартовать и открывать своих Свечниковых, делать их героями нации. Хоккей должен стать праздником для народа не по одну, а по обе стороны океана", – цитирует Коваленко Russia-Hockey.