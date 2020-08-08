Кросби: стоит отдать должное «Монреалю», они сыграли действительно хорошо

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал проигрыш в серии плей-ин с «Монреаль Канадиенс» (1-3).

«Это серия до трёх побед, случиться может всякое. Нам удавались хорошие вещи. Сделали ли мы достаточно? Нет. Стоит отдать им должное. Они сыграли действительно хорошо.

Очень сложно это оценить. Действительно, сейчас очень сложно всё разложить по полочкам. Почему мало шансов на четвёртый Кубок Стэнли? Возраст. Но шанс есть. Могу говорить только за себя. Конечно, хотел бы, чтобы травм было меньше, чтобы мог провести сезон полностью», ─ приводит слова Кросби пресс-служба лиги.

В четырёх матчах нынешнего плей-офф Кросби набрал 3 (2+1) очка при нулевом показателе полезности и нанёс 13 бросков в створ. Кросби является капитаном «Питтсбурга» с сезона-2007/2008, в его послужном списке три Кубка Стэнли.