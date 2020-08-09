Максимов: переход в ЦСКА для меня – это отличный шаг для развития

Нападающий ЦСКА Кирилл Максимов рассказал о возвращении в «армейский» клуб.

«Уже освоился в ЦСКА. Адаптация прошла быстро. Коллектив хорошо встретил. Некоторых ребят знал, например Диму Саморукова — играли с детства и в ЦСКА, и в АХЛ. Весь путь вместе прошли. Всегда можем друг другу помочь. Огромный плюс в переходе – возможность видеться с родителями и друзьями. В Северной Америке всегда был вдали от семьи.

ЦСКА – великий клуб, один из лучших в мире. Всё детство тут провёл. Тут играли великие игроки. Валерий Харламов — один из моих любимых хоккеистов. Это отличный шаг для развития. Сейчас нужно до конца освоиться и влиться в коллектив. Работать, становиться лучше каждый день и показывать, на что я способен», – приводит слова Максимова пресс-служба клуба.