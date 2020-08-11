Спектор: было бы преступлением, если бы лотерею выиграл «Эдмонтон»

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги.

«Было бы преступлением, если бы лотерею выиграл «Эдмонтон», который мог стать пятым первым номером в истории «Ойлерз», или если бы он достался «Торонто». Эта команда последний раз выигрывала раунд плей-офф, когда Лафренье было всего два годика. В конце концов, «Рейнджерс» — это большой, высококлассный рынок, это команда, у которой 55 лет не было первого выбора.

Алексис может начать сезон в лиге Квебека, так как у «рейнджеров» не будет тренировочных сборов до 15 ноября, а «Римуски» всё ещё надеется начать играть в октябре. Или же он может отправиться играть в Европу, пока в НХЛ не откроются тренинг-кемпы», — считает Спектор.