Спектор: было бы преступлением, если бы лотерею выиграл «Эдмонтон»

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги.
«Было бы преступлением, если бы лотерею выиграл «Эдмонтон», который мог стать пятым первым номером в истории «Ойлерз», или если бы он достался «Торонто». Эта команда последний раз выигрывала раунд плей-офф, когда Лафренье было всего два годика. В конце концов, «Рейнджерс» — это большой, высококлассный рынок, это команда, у которой 55 лет не было первого выбора.
Алексис может начать сезон в лиге Квебека, так как у «рейнджеров» не будет тренировочных сборов до 15 ноября, а «Римуски» всё ещё надеется начать играть в октябре. Или же он может отправиться играть в Европу, пока в НХЛ не откроются тренинг-кемпы», — считает Спектор.
- 11 августа 2020
-
12:05
-
12:01
-
11:35
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:31
-
09:22
-
09:10
-
08:51
-
08:40
-
08:35
-
08:22
-
08:13
-
08:00
-
03:51
-
03:05
-
02:21
-
01:28
- 10 августа 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:46
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:00
-
21:50
-
21:37
-
20:57
-
20:24
-
19:58
-
19:52
-
19:34